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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1907 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1907 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1907 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,363,875

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1907
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1907 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1907 на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 10 франков 1907 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 10 франков 1907 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Франция 10 франков 1907 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Франция 10 франков 1907 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1907 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Франция 10 франков 1907 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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