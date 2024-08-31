Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1907 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,363,875
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1907
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1907 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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