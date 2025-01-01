flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1939 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1939
Средняя цена6800 $
Продажи
037
Аверс
Реверс
10 франков 1939
Средняя цена35 $
Продажи
010
Категория
Год
Поиск