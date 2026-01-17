flag
10 франков 1939 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC8,299,260

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1939
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
График аукционных продаж 10 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1939 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе MDC Monaco за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1939 на аукционе Coins NB - 29 марта 2025
ПродавецCoins NB
Дата29 марта 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Франция 10 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 10 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 10 франков 1939 на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1939 на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2022
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2022
СохранностьAU
Франция 10 франков 1939 на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 10 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 4 декабря 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата4 декабря 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 10 франков 1939 на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьAU
Франция 10 франков 1939 на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1939 на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1939 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1939 года "Тип 1929-1939" составляет 35 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1939 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1939 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1939 года?

Для продажи 10 франков 1939 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

