flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1939 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,918

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1939
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6800 USD
График аукционных продаж 20 франков 1939 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1939 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Warin Global Investments за 14000 EUR. Торги состоялись 16 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
3989 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Франция 20 франков 1939 на аукционе Numismática Leilões - 30 июля 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата30 июля 2025
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Beaussant Lefèvre - 7 апреля 2022
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата7 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 10 декабря 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата10 декабря 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе V. GADOURY - 23 октября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата23 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 11 сентября 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата11 сентября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 5 июня 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата5 июня 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 12 декабря 2020
ПродавецJean ELSEN
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 19 сентября 2020
ПродавецJean ELSEN
Дата19 сентября 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 7 декабря 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата7 декабря 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Jean ELSEN - 14 сентября 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата14 сентября 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Warin Global Investments - 15 апреля 2019
ПродавецWarin Global Investments
Дата15 апреля 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1939 на аукционе Warin Global Investments - 15 апреля 2019
ПродавецWarin Global Investments
Дата15 апреля 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1939 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1939 года "Тип 1929-1939" составляет 6800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1939 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1939 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1939 года?

Для продажи 20 франков 1939 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

