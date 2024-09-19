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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1906 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1906 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1906 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,613,010

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1906
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1906 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Maison Palombo за 2000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1553 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Франция 20 франков 1906 A на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Александр - May 15, 2024
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1906 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
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Где купить?
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Inasta - September 5, 2024
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Франция 20 франков 1906 A на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франков 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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