Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1906 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 14,613,010
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1906
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1906 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Maison Palombo за 2000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS64 NGS
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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