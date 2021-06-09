1 франк 1870 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC788,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1870
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 340000 CHF. Торги состоялись 9 июня 2021.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1870 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1870 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 250 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1870 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1870 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1870 года со знаком A?
Для продажи 1 франк 1870 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.