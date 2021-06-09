flag
1 франк 1870 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC788,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:250 USD
График аукционных продаж 1 франк 1870 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 340000 CHF. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сервис
Франция 1 франк 1870 A на аукционе Nihon - 12 июня 2022
ПродавецNihon
Дата12 июня 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 42000 JPY
Франция 1 франк 1870 A на аукционе Bertolami - 5 декабря 2021
ПродавецBertolami
Дата5 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1870 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1870 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 250 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1870 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1870 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1870 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1870 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

