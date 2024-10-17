flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1870 года A "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC64,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (148)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2701 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьVF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе V. GADOURY - 3 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата3 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе BAC - 14 января 2025
ПродавецBAC
Дата14 января 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1870 A "Без лозунга" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1870 года A "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами A составляет 260 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года "Без лозунга" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1870 года A "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

