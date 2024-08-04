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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,852,567

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1870
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1870 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Schulman (1)
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  • V. GADOURY (2)
  • Александр (1)
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе GINZA - April 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Александр - August 3, 2022
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - July 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе V. GADOURY - November 29, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1870 BB на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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