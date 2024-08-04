Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,852,567
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1870
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1870 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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