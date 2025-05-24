flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1870 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Тираж UNC1,185,100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (353)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе ibercoin - 17 декабря 2025
Продавецibercoin
Дата17 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Bolaffi - 5 декабря 2025
ПродавецBolaffi
Дата5 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 16 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Stack's - 19 октября 2025
ПродавецStack's
Дата19 октября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе WAG - 5 октября 2025
ПродавецWAG
Дата5 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе V. GADOURY - 3 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата3 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Via - 25 августа 2025
ПродавецVia
Дата25 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Coins NB - 12 июля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1870 A "С лозунгом" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1870 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1870 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

