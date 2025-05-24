5 франков 1870 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Тираж UNC1,185,100
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал5 франков
- Год1870
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1870 года A "С лозунгом"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A составляет 270 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1870 года "С лозунгом" со знаком A?
Для продажи 5 франков 1870 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.