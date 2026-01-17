flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1870 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1870 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1870 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,187,168

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж 2 франка 1870 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (29)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 5100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1870 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 35 CHF
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе VINCHON - 7 декабря 2023
ПродавецVINCHON
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Schulman - 19 октября 2023
ПродавецSchulman
Дата19 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Heritage - 24 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Heritage - 24 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Schulman - 6 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата6 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Schulman - 15 декабря 2022
ПродавецSchulman
Дата15 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе GINZA - 20 ноября 2021
ПродавецGINZA
Дата20 ноября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1870 A на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A на аукционе Heritage - 16 января 2019
ПродавецHeritage
Дата16 января 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1870 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1870 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1870 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1870 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1870 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1870 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
