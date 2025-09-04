flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,620,297

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:430 USD
Средняя цена (PROOF):19000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (320)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Schulman - 18 декабря 2025
ПродавецSchulman
Дата18 декабря 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Antivm Numismatica - 14 декабря 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Bolaffi - 5 декабря 2025
ПродавецBolaffi
Дата5 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Oslo Myntgalleri - 23 ноября 2025
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Bertolami - 17 сентября 2025
ПродавецBertolami
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Karamitsos - 14 сентября 2025
ПродавецKaramitsos
Дата14 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 5 франков 1870 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1870 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 430 USD для регулярного чекана и 19000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1870 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
