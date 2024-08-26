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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1870 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1870 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 864,873

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1870
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1870 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Monnaies d'Antan (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Numisma - Portugal (1)
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VL Nummus (2)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1870 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1870 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 383 EUR
Франция 20 франков 1870 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 20 франков 1870 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - February 5, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Pruvost - January 23, 2022
Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1870 A на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1870 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1870 A на аукционе Heritage - December 26, 2019
Франция 20 франков 1870 A на аукционе Heritage - December 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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