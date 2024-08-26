Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1870 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 864,873
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1870
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1870 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 383 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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