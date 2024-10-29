flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1870 года K "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC544,309

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (130)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 36271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 8 января 2026
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата8 января 2026
СохранностьVF25
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе WCN - 27 ноября 2025
ПродавецWCN
Дата27 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1636 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 26 августа 2025
Продавецcgb.fr
Дата26 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьVF25
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьVF30
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьVF30
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 20 февраля 2025
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 20 февраля 2025
ПродавецInAsta
Дата20 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 20 февраля 2025
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 20 февраля 2025
ПродавецInAsta
Дата20 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 18 января 2025
ПродавецCoins NB
Дата18 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьVF25
Цена
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1870 K "Без лозунга" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1870 года K "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами K составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года "Без лозунга" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года "Без лозунга" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1870 года K "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1870 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы