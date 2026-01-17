flag
2 франка 1870 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,001,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж 2 франка 1870 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

