ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,054,764

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (157)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Nomisma - 3 июля 2025
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Nomisma - 3 июля 2025
ПродавецNomisma
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе San Martino - 8 июня 2025
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе San Martino - 8 июня 2025
ПродавецSan Martino
Дата8 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе San Martino - 8 июня 2025
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе San Martino - 8 июня 2025
ПродавецSan Martino
Дата8 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе BAC - 14 января 2025
ПродавецBAC
Дата14 января 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Aureo & Calicó - 10 декабря 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
Франция 5 франков 1870 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1870 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1870 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

