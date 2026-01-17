flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1870 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1870 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1870 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,991,998

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1870
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 1 франк 1870 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (75)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1870 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 14 ноября 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата14 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Nomisma Aste - 1 мая 2024
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Nomisma Aste - 1 мая 2024
ПродавецNomisma Aste
Дата1 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата13 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Numismatica Marcoccia - 11 июля 2023
ПродавецNumismatica Marcoccia
Дата11 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Aurea - 6 октября 2022
ПродавецAurea
Дата6 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе GINZA - 11 июня 2022
ПродавецGINZA
Дата11 июня 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе iNumis - 9 мая 2022
ПродавецiNumis
Дата9 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе InAsta - 5 мая 2022
ПродавецInAsta
Дата5 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS61
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе CNG - 3 ноября 2021
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе CNG - 3 ноября 2021
ПродавецCNG
Дата3 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1870 BB на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1870 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1870 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1870 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1870 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1870 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1870 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

