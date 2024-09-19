Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1870 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,460
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1870
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1870 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе MDC Monaco за 270000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MDC Monaco (2)
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- WCN (1)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
192000 $
Цена в валюте аукциона 192000 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?
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