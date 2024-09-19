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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1870 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1870 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1870 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,460

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1870
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1870 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе MDC Monaco за 270000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (1)
  • MDC Monaco (2)
  • UBS (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2649 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Франция 100 франков 1870 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
192000 $
Цена в валюте аукциона 192000 USD
Франция 100 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1870 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 100 франков 1870 A на аукционе iNumis - December 8, 2014
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1870 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1870 A на аукционе Heritage - August 8, 2014
Франция 100 франков 1870 A на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1870 A на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1870 A на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франков 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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