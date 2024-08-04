Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1857 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 14,498,136
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1857
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1857 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20516 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 14 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 20350 RUB
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Naumann
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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