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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1857 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1857 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1857 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,498,136

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1857
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1857 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20516 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 14 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 194 EUR
Франция 10 франков 1857 A на аукционе Hermes Auctions - July 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 20350 RUB
Франция 10 франков 1857 A на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Франция 10 франков 1857 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Coin Cabinet - October 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1857 A на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Naumann - April 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1857 A на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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