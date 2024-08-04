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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1853 года A "Тип 1853-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1853 года A "Тип 1853-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1853 года A "Тип 1853-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,729,471

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1853
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1853 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30749 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
4094 $
Цена в валюте аукциона 3700 CHF
Франция 20 франков 1853 A на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Франция 20 франков 1853 A на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1853 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1853 A на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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