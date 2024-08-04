Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1853 года A "Тип 1853-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,729,471
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1853
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1853 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30749 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
4094 $
Цена в валюте аукциона 3700 CHF
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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