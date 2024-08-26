Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1856 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 56,803
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1856
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1856 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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