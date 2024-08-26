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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1856 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1856 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1856 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 56,803

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1856
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1856 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Heritage - June 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Франция 100 франков 1856 A на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Leu - July 18, 2022
Продавец Leu
Дата 18 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
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Франция 100 франков 1856 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1856 A на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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