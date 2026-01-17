flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1856 года D "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1856 года D "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1856 года D "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC288,758

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:920 USD
График аукционных продаж 2 франка 1856 года D "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (25)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MDC Monaco за 7500 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьVF35
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Leu - 22 августа 2022
ПродавецLeu
Дата22 августа 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Nomisma - 18 декабря 2020
ПродавецNomisma
Дата18 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Olivier Goujon - 19 ноября 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата19 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Nomisma - 29 октября 2019
ПродавецNomisma
Дата29 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Monnaies d'Antan - 18 ноября 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе Gorny & Mosch - 12 марта 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 D на аукционе SINCONA - 17 октября 2014
ПродавецSINCONA
Дата17 октября 2014
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 D на аукционе SINCONA - 16 октября 2013
ПродавецSINCONA
Дата16 октября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1856 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1856 года "Тип 1853-1859" с буквами D составляет 920 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1856 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1856 года со знаком D?

Для продажи 2 франка 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1856 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы