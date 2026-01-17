flag
20 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC603,156

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
Средняя цена (PROOF):2400 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (15)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Maison Palombo за 8000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьSP64 PCGS
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Via - 26 марта 2021
ПродавецVia
Дата26 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Via - 1 июля 2020
ПродавецVia
Дата1 июля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Tauler & Fau - 10 сентября 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата10 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Stack's - 14 января 2015
ПродавецStack's
Дата14 января 2015
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Stack's - 14 января 2014
ПродавецStack's
Дата14 января 2014
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1856 A на аукционе Heritage - 9 мая 2010
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2010
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1856 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 210 USD для регулярного чекана и 2400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1856 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1856 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1856 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1856 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

