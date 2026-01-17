flag
2 франка 1856 года BB "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1856 года BB "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1856 года BB "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC693,369

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж 2 франка 1856 года BB "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (37)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1856 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьVF25
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьF12
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF25
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Tauler & Fau - 6 марта 2023
ПродавецTauler & Fau
Дата6 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 декабря 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 декабря 2022
СохранностьXF45
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе NOONANS - 29 сентября 2022
ПродавецNOONANS
Дата29 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVG
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 5 марта 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата5 марта 2022
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Jesús Vico - 31 мая 2021
ПродавецJesús Vico
Дата31 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Monedalia.es - 30 сентября 2019
ПродавецMonedalia.es
Дата30 сентября 2019
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Aureo & Calicó - 24 апреля 2019
ПродавецAureo & Calicó
Дата24 апреля 2019
СохранностьVG8 NGC
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Olivier Goujon - 20 ноября 2018
ПродавецOlivier Goujon
Дата20 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 BB на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1856 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1856 года "Тип 1853-1859" с буквами BB составляет 650 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1856 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1856 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1856 года со знаком BB?

Для продажи 2 франка 1856 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

