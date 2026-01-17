flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1856 года BB "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1856 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1856 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,223,387

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 5 франков 1856 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (51)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1856 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Leu - 18 октября 2025
ПродавецLeu
Дата18 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Coins NB - 19 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата19 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Tauler & Fau - 12 марта 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата12 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Zöttl - 3 декабря 2023
ПродавецZöttl
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Gärtner - 17 октября 2022
ПродавецGärtner
Дата17 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 марта 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 5 марта 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата5 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Jean ELSEN - 10 декабря 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата10 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Katz - 28 ноября 2021
ПродавецKatz
Дата28 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Rauch - 11 июня 2021
ПродавецRauch
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Katz - 20 декабря 2020
ПродавецKatz
Дата20 декабря 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 BB на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1856 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1856 года "Тип 1854-1859" с буквами BB составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1856 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1856 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1856 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1856 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1856 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы