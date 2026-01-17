1 франк 1856 года D "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,227,141
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1856
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворЛион
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 400 CHF. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1856 года D?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами D составляет 55 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1856 года с буквами D?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1856 года со знаком D?
Для продажи 1 франк 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.