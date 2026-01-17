flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1856 года D "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,227,141

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
График аукционных продаж 1 франк 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (8)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 400 CHF. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Numimarket - 23 сентября 2025
ПродавецNumimarket
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Coins NB - 14 декабря 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 1 франк 1856 D на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Numismatica Marcoccia - 3 июня 2022
ПродавецNumismatica Marcoccia
Дата3 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1856 D на аукционе WAG - 4 января 2015
ПродавецWAG
Дата4 января 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1856 D на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1856 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами D составляет 55 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1856 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1856 года со знаком D?

Для продажи 1 франк 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
