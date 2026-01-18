flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1856 года D "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1856 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1856 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,758,235

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
График аукционных продаж 5 франков 1856 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (61)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Klondike Auction - 29 октября 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата29 октября 2025
СохранностьVF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 мая 2025
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 мая 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Numismatica Picena - 1 мая 2024
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Numismatica Picena - 1 мая 2024
ПродавецNumismatica Picena
Дата1 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Rio de la Plata - 15 марта 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата15 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Eretz Auctions - 20 марта 2023
ПродавецEretz Auctions
Дата20 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1856 D на аукционе MDC Monaco - 4 марта 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата4 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Numisor - 27 июня 2022
ПродавецNumisor
Дата27 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Coins NB - 19 марта 2022
ПродавецCoins NB
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе MDC Monaco - 5 марта 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата5 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Eretz Auctions - 7 февраля 2022
ПродавецEretz Auctions
Дата7 февраля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 5 франков 1856 D на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 28 сентября 2021
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Stack's - 28 сентября 2021
ПродавецStack's
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Roma Numismatics - 29 июля 2021
ПродавецRoma Numismatics
Дата29 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 5 франков 1856 D на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1856 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1856 года "Тип 1854-1859" с буквами D составляет 220 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1856 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1856 года со знаком D?

Для продажи 5 франков 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1856 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы