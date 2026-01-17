flag
1 франк 1856 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,634,576

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж 1 франк 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (9)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1856 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе MDC Monaco за 750 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьAU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе Heritage - 29 декабря 2016
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2016
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1856 BB на аукционе Heritage Eur - 29 ноября 2014
ПродавецHeritage Eur
Дата29 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1856 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1856 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1856 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1856 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1856 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

