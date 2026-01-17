flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1856 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1856 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1856 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,682,964

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
Средняя цена (PROOF):7500 USD
График аукционных продаж 5 франков 1856 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (221)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе MDC Monaco за 16000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе WCN - 3 июля 2025
ПродавецWCN
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Coins NB - 17 мая 2025
ПродавецCoins NB
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Coins NB - 29 марта 2025
ПродавецCoins NB
Дата29 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 5 франков 1856 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе V. GADOURY - 26 октября 2024
ПродавецV. GADOURY
Дата26 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Nomisma - 23 октября 2024
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Nomisma - 23 октября 2024
ПродавецNomisma
Дата23 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Numismatica Picena - 18 октября 2024
Франция 5 франков 1856 A на аукционе Numismatica Picena - 18 октября 2024
ПродавецNumismatica Picena
Дата18 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1856 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1856 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 360 USD для регулярного чекана и 7500 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1856 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1856 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1856 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1856 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

