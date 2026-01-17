flag
20 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC13,342

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (5)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1856 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьAU58 GENI
Цена
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1856 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU58 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1856 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 1700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1856 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1856 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1856 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1856 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

