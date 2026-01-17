flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1856 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1856 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1856 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC240,847

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:820 USD
График аукционных продаж 2 франка 1856 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MDC Monaco за 3800 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьF15
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьF15
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVG
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 18 ноября 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата18 ноября 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 19 октября 2016
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата19 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе Palombo - 27 ноября 2011
ПродавецPalombo
Дата27 ноября 2011
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1856 A на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1856 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1856 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 820 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1856 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1856 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1856 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1856 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1856 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы