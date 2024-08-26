Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1856 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,803
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1856
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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