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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1856 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,803

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1856
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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