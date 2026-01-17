flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC395,702

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (3)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 859656 проданному на аукционе cgb.fr за 185 EUR. Торги состоялись 24 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Франция 20 сантимов 1856 D на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьMS60
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Франция 20 сантимов 1856 D на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 20 сантимов 1856 D на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1856 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами D составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1856 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1856 года со знаком D?

Для продажи 20 сантимов 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

