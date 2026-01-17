flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1856 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,195,942

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
Средняя цена (PROOF):5200 USD
График аукционных продаж 1 франк 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (18)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MDC Monaco за 40000 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1856 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 1 франк 1856 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF64 PCGS
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 1 франк 1856 A на аукционе cgb.fr - 7 марта 2023
Продавецcgb.fr
Дата7 марта 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1856 A на аукционе V. GADOURY - 21 апреля 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата21 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе cgb.fr - 25 января 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 января 2022
СохранностьAU
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Varesi - 24 января 2021
ПродавецVaresi
Дата24 января 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьPF65 NGC
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Heritage - 20 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Stack's - 14 января 2015
ПродавецStack's
Дата14 января 2015
СохранностьPF65 NGC
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Goldberg - 4 июня 2014
ПродавецGoldberg
Дата4 июня 2014
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Stack's - 14 января 2014
ПродавецStack's
Дата14 января 2014
СохранностьPF65 NGC
Цена
Показать цены
Франция 1 франк 1856 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьPF65 NGC
Цена
Показать цены

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1856 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 220 USD для регулярного чекана и 5200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1856 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1856 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1856 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1856 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
