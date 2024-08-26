Каталог монет Наполеона I (1802-1814)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Наполеона I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,100 - 0 524
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 A. Париж
Золото $1,500 - 0 437
Франция, Наполеон I
40 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
Золото $730 - 1 618
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "CONSUL". Париж
Золото $600 - 3 611
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 A. Париж
Золото $1,100 - 4 865
Франция, Наполеон I
40 франков 1811 A. Париж
Золото $1,200 - 0 445
Франция, Наполеон I
40 франков AN 12 (1803-1804) A. Париж
Золото $990 - 0 331
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR". Париж
Золото $690 - 0 202
Франция, Наполеон I
20 франков 1813. Утрехт
Золото $1,100 $17,000 0 573
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 A. Париж
Золото $1,200 - 1 367
Франция, Наполеон I
40 франков AN XI (1802-1803) A. Париж
Золото $870 - 1 85
Франция, Наполеон I
20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL". Париж
Золото $3,700 $55,000 1 267
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 A. Париж
Золото $720 - 0 120
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 W. Лилль
Золото $490 - 1 350
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 A. Париж
Золото $910 - 1 232
Франция, Наполеон I
20 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
Золото $510 - 2 346
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 A. Париж
Золото $1,400 - 0 332
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 A. Париж
Золото $690 - 0 29
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 W. Лилль
Золото $1,100 - 0 81
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 I. Лимож
Золото $760 - 0 95
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 W. Лилль
Золото $600 - 1 351
Франция, Наполеон I
20 франков 1806 A. Париж
Золото $620 - 1 517
Франция, Наполеон I
20 франков 1813 A. Париж
Золото $1,300 - 0 174
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 A. Париж
Золото $5,200 - 0 39
Франция, Наполеон I
40 франков AN 14 (1805-1806) U. Тулуза
Золото $700 - 0 78
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 M. Тулуза
Золото $780 - 0 67
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 L. Байонна
Золото $1,400 - 0 135
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 H. Ля-Рошель
Золото $470 - 0 92
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 A. Париж
Золото $2,000 - 0 116
Франция, Наполеон I
40 франков 1813 CL. Генуя
Золото $750 - 0 146
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 U. Тулуза
Золото $53,000 - 0 1
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 K. Бордо
Золото $8,700 - 0 13
Франция, Наполеон I
20 франков AN 14 (1805-1806) U. Тулуза
Золото $1,000 - 0 22
Франция, Наполеон I
40 франков 1809 A. Париж
Золото $520 - 0 176
Франция, Наполеон I
20 франков 1809 A. Париж
Золото $580 - 0 34
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 W. Лилль
Золото $3,000 - 0 39
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 K. Бордо
Золото $910 - 0 64
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 A. Париж
Золото $1,000 - 0 127
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 M. Тулуза
Золото $3,600 - 0 47
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 I. Лимож
Золото $830 - 0 50
Франция, Наполеон I
40 франков 1813 A. Париж
Золото $1,300 - 0 81
Франция, Наполеон I
40 франков AN 14 (1805-1806) A. Париж
Золото $680 - 0 121
Франция, Наполеон I
20 франков 1814 A. Париж
Золото $710 - 0 23
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 W. Лилль
Золото $12,000 - 0 8
Франция, Наполеон I
20 франков 1813 U. Тулуза
Золото $960 - 0 39
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 K. Бордо
Золото $1,000 - 0 27
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 W. Лилль
Золото $3,600 - 0 49
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 A. Париж
Золото $1,500 - 0 34
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 M. Тулуза
Золото $600 - 0 32
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 K. Бордо
Золото $2,800 - 0 11
Франция, Наполеон I
20 франков 1806 W. Лилль
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