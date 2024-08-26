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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Наполеона I (1802-1814)

Всего добавлено монет: 112

Период чеканки Наполеона I
Каталог монет Наполеон I 1802-1814
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Год монеты

Монеты Наполеона I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 A. Париж
 Золото $1,100 - 0 524Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
 Золото $1,500 - 0 437Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "CONSUL". Париж
 Золото $730 - 1 618Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 A. Париж
 Золото $600 - 3 611Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1811 A. Париж
 Золото $1,100 - 4 865Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 12 (1803-1804) A. Париж
 Золото $1,200 - 0 445Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR". Париж
 Золото $990 - 0 331Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1813. Утрехт
 Золото $690 - 0 202Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 A. Париж
 Золото $1,100 $17,000 0 573Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN XI (1802-1803) A. Париж
 Золото $1,200 - 1 367Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL". Париж
 Золото $870 - 1 85Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 A. Париж
 Золото $3,700 $55,000 1 267Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 W. Лилль
 Золото $720 - 0 120Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 A. Париж
 Золото $490 - 1 350Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
 Золото $910 - 1 232Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 A. Париж
 Золото $510 - 2 346Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 A. Париж
 Золото $1,400 - 0 332Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 W. Лилль
 Золото $690 - 0 29Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 I. Лимож
 Золото $1,100 - 0 81Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 W. Лилль
 Золото $760 - 0 95Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1806 A. Париж
 Золото $600 - 1 351Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1813 A. Париж
 Золото $620 - 1 517Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 A. Париж
 Золото $1,300 - 0 174Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 14 (1805-1806) U. Тулуза
 Золото $5,200 - 0 39Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 M. Тулуза
 Золото $700 - 0 78Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 L. Байонна
 Золото $780 - 0 67Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 H. Ля-Рошель
 Золото $1,400 - 0 135Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 A. Париж
 Золото $470 - 0 92Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1813 CL. Генуя
 Золото $2,000 - 0 116Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1806 U. Тулуза
 Золото $750 - 0 146Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 K. Бордо
 Золото $53,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 14 (1805-1806) U. Тулуза
 Золото $8,700 - 0 13Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1809 A. Париж
 Золото $1,000 - 0 22Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1809 A. Париж
 Золото $520 - 0 176Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 W. Лилль
 Золото $580 - 0 34Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 K. Бордо
 Золото $3,000 - 0 39Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 A. Париж
 Золото $910 - 0 64Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 M. Тулуза
 Золото $1,000 - 0 127Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 I. Лимож
 Золото $3,600 - 0 47Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1813 A. Париж
 Золото $830 - 0 50Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 14 (1805-1806) A. Париж
 Золото $1,300 - 0 81Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1814 A. Париж
 Золото $680 - 0 121Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1808 W. Лилль
 Золото $710 - 0 23Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1813 U. Тулуза
 Золото $12,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 K. Бордо
 Золото $960 - 0 39Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1807 W. Лилль
 Золото $1,000 - 0 27Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1807 A. Париж
 Золото $3,600 - 0 49Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1808 M. Тулуза
 Золото $1,500 - 0 34Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 K. Бордо
 Золото $600 - 0 32Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1806 W. Лилль
 Золото $2,800 - 0 11
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