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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков AN XI (1802-1803) A CONSUL Париж
Средняя цена 870 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
40 франков AN XI (1802-1803) A Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 366
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