Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN XI (1802-1803) года A "CONSUL". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 58,262
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN XI (1802-1803)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN XI (1802-1803) года "CONSUL" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Elstob & Elstob
Дата 8 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 20 франков 1802 "CONSUL" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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