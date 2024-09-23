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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN XI (1802-1803) года A "CONSUL". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков AN XI (1802-1803) года A "CONSUL" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN XI (1802-1803) года A "CONSUL" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 58,262

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN XI (1802-1803)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN XI (1802-1803) года "CONSUL" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Coin Cabinet - June 28, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Elstob & Elstob - April 8, 2022
Продавец Elstob & Elstob
Дата 8 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Nomisma - July 23, 2021
Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе HAYNAULT - May 4, 2021
Продавец HAYNAULT
Дата 4 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Stack's - August 17, 2024
Франция 20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL" на аукционе Stack's - August 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2024
Сохранность SP65 CAM PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франков 1802 "CONSUL" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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