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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков AN 14 (1805-1806) года U. Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года U Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года U Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,199

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Chaponnière (2)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
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  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numimarket (2)
  • NumisCorner (1)
  • Palombo (6)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (3)
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4497 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
2682 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Stack's - January 12, 2019
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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