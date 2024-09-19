Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков AN 14 (1805-1806) года U. Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,199
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
2682 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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