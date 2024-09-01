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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) A Париж
Средняя цена 910 $
Продажи
1 231
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) I Лимож
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) Q Перпиньян
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) T Нант
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) A Париж
Средняя цена 710 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) I Лимож
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) Q Перпиньян
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) U Тулуза
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) W Лилль
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
40 франков AN 13 (1804-1805) A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 437
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) A Париж
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) U Тулуза
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) W Лилль
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 26
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