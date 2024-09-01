Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 14 (1805-1806) года A. Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 148,308
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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