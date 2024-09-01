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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 14 (1805-1806) года A. Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 148,308

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (3)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Warin Global Investments (2)
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU53 PCGS
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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