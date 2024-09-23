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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 13 (1804-1805) года T. Нант (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 918

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 13 (1804-1805)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) T на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
21440 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) T на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) T на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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