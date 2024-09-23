Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 13 (1804-1805) года T. Нант (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Нант
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 918
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 13 (1804-1805)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
21440 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Где продать?
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