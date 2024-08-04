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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A CONSUL Париж
Средняя цена 730 $
Продажи
1 617
Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A EMPEREUR Париж
Средняя цена 990 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A EMPEREUR Париж. Инкус
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) A Париж
Средняя цена 910 $
Продажи
1 231
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) I Лимож
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) Q Перпиньян
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 франков AN 13 (1804-1805) T Нант
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
40 франков AN 12 (1803-1804) A Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 445
Аверс
Реверс
40 франков AN 13 (1804-1805) A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 437
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