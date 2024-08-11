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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 12 (1803-1804) года A "EMPEREUR". Париж. Инкус (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж. Инкус

Аверс монеты - 20 франков AN 12 (1803-1804) года A "EMPEREUR" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 12 (1803-1804) года A "EMPEREUR" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 12 (1803-1804)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 12 (1803-1804) года "EMPEREUR" со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR" на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
6566 $
Цена в валюте аукциона 6500 CHF
Франция 20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR" на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1803 "EMPEREUR" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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