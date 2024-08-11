Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 12 (1803-1804) года A "EMPEREUR". Париж. Инкус (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж. Инкус
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 12 (1803-1804) года "EMPEREUR" со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2019.
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