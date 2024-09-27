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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков AN XI (1802-1803) A CONSUL Париж
Средняя цена 870 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A CONSUL Париж
Средняя цена 730 $
Продажи
1 617
Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A EMPEREUR Париж
Средняя цена 990 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
20 франков AN 12 (1803-1804) A EMPEREUR Париж. Инкус
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
40 франков AN XI (1802-1803) A Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 366
Аверс
Реверс
40 франков AN 12 (1803-1804) A Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 445
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