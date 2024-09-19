Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 13 (1804-1805) года Q. Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 522
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 13 (1804-1805)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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