Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 13 (1804-1805) года Q. Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 522

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 13 (1804-1805)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • cgb.fr (1)
  • Gärtner (1)
  • Goldberg (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (4)
  • MDC Monaco (3)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numismatica Genevensis (2)
  • Palombo (5)
  • SINCONA (4)
  • UBS (5)
  • V. GADOURY (6)
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
2231 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) Q на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1804 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск