Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 13 (1804-1805) года I. Лимож (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лимож
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 13 (1804-1805)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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