Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 13 (1804-1805) года I. Лимож (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 13 (1804-1805) года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 13 (1804-1805)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 13 (1804-1805) года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (6)
  • Palombo (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
5854 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
7025 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков AN 13 (1804-1805) I на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1804 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск