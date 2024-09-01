Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 14 (1805-1806) года Q. Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,710
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
7002 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
13455 $
Цена в валюте аукциона 12250 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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