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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 14 (1805-1806) года Q. Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года Q Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,710

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
7002 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
13455 $
Цена в валюте аукциона 12250 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе JMPG - December 2, 2012
Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 14, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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