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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков AN 14 (1805-1806) года W. Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,615

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (3)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (4)
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2268 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Heritage - April 8, 2021
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Heritage - April 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) W на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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