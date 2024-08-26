Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков AN 14 (1805-1806) года W. Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,615
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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