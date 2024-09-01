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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 14 (1805-1806) года I. Лимож (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,646

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (2)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
7610 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
6439 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) I на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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