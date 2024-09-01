Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 14 (1805-1806) года I. Лимож (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лимож
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,646
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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