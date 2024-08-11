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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков AN 14 (1805-1806) года U. Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года U Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков AN 14 (1805-1806) года U Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,755

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Palombo (1)
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
7007 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
16953 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе V. GADOURY - December 6, 2014
Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков AN 14 (1805-1806) U на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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