Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков AN 14 (1805-1806) года U. Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,755
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Künker (4)
- MDC Monaco (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Palombo (1)
- V. GADOURY (5)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
7007 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
16953 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск