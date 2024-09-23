Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков AN 14 (1805-1806) года A. Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 120,989
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год AN 14 (1805-1806)
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 9000 EUR. Торги состоялись 27 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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