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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков AN 14 (1805-1806) года A. Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков AN 14 (1805-1806) года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 120,989

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год AN 14 (1805-1806)
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков AN 14 (1805-1806) года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 9000 EUR. Торги состоялись 27 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков AN 14 (1805-1806) A на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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